Wegen seiner umstrittenen Aussagen zur deutschen Erinnerungskultur ist der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke bei einer Gedenkveranstaltung im früheren Konzentrationslager Buchenwald ausgeladen worden.

Nachdem Björn Höcke (AfD) die Berliner Holocaust-Gedenkstätte als "Mahnmal der Schande" bezeichnet hat, darf er nun nicht an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Konzentrationslagers Buchenwald teilnehmen. Um ein "angemessenes Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zu ermöglichen", habe man Höcke mitgeteilt, dass er "in Buchenwald nicht willkommen" sei, teilte die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora am Donnerstag in Weimar mit.

Bei dem Termin handelt es sich um das Gedenken des Thüringer Landtags an die Opfer des Nationalsozialismus. An der Veranstaltung an diesem Freitag nehmen auch ehemalige Häftlinge der Konzentrations- und Vernichtungslager teil.

Höcke könne Gedenkstätte gern privat besuchen

Der Vize-Direktor der Stiftung, Rikola-Gunnar Lüttgenau, erklärte: "Nach seiner Rede in Dresden ist eine Teilnahme von Herrn Höcke an der Kranzniederlegung im ehemaligen KZ Buchenwald nicht akzeptabel." An anderen Tagen als dem offiziellen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus könne Höcke "gern privat die Gedenkstätte und ihre Ausstellungen besuchen, um sich über die verheerenden Folgen nationalistischer und völkischer Gesellschaftspolitik zu informieren".

"Denkmal der Schande"

Höcke hatte in der vergangenen Woche vor der AfD-Jugendorganisation "Junge Alternative Dresden" unter anderem die deutsche Aufarbeitung der NS-Vergangenheit als "dämliche Bewältigungspolitik" bezeichnet und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert, da die deutsche Erinnerungskultur "nur noch deutsche Täter" kenne. Mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin sagte Höcke: "Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat."

