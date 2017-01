später lesen Geruch an Bord Airbus kehrt nach Start in Hamburg wieder um FOTO: dpa, obe gfh jai gfh FOTO: dpa, obe gfh jai gfh Teilen

Twittern





2017-01-30T05:32+0100 2017-01-30T13:46+0100

Wegen eines sonderbaren Geruchs an Bord ist am Sonntagabend ein Germanwings-Flugzeug aus Hamburg in Richtung Stockholm wieder umgekehrt. Sechs Menschen in dem Airbus 319 hatten über Unwohlsein geklagt.