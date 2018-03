Langjähriger Bischof von Mainz: Gesundheitszustand von Kardinal Lehmann kritisch

Fast 33 Jahre lang, von Anfang Oktober 1983 bis zum Rücktritt an seinem 80. Geburtstag am 16. Mai 2016, war Karl Lehmann Bischof von Mainz. Nun hat sein Nachfolger Peter Kohlgraf zum Gebet für den Kardinal aufgerufen.

Der Gesundheitszustand des 81-Jährigen sei "kritisch", schreibt Kohlgraf in einem am Montag veröffentlichten Brief an die Pfarrgemeinden und Mitarbeiter im Bistum. Seit September vergangenen Jahres kämpfe Lehmann mit den Folgen eines Schlaganfalls und einer Hirnblutung. "Sein Zustand war über Monate hinweg stabil, hat sich aber nicht wirklich zum Besseren gewendet.

Nun schwinden seine Kräfte deutlich, so dass wir in nächster Zeit um sein Leben bangen müssen", schreibt Kohlgraf. Der Kardinal sei "ruhig und gelassen". Er werde von den Ordensschwestern und Pflegekräften sehr gut versorgt. "Aber er selbst hat signalisiert, dass er sich nun auf den Weg macht - das letzte Stück seiner irdischen Pilgerreise."

Von 1987 bis 2008 leitete Lehmann die Deutsche Bischofskonferenz. Anfang 2001 erhob ihn der damalige Papst Johannes Paul II. zum Kardinal.

(gaa/KNA)