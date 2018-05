Gewalt gegen Lehrer: Schulen müssen entschlossen einschreiten

Frank Vollmer ist Redakteur in der Nachrichtenredaktion der Rheinischen Post. Er beschäftigt sich mit bildungspolitischen Themen.

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat mit seinen Umfragen Pionierarbeit geleistet. Auch der Schluss, den der VBE zieht, ist richtig: Wer jetzt noch von Einzelfällen redet, der verschließt die Augen vor der Wirklichkeit.

Eine schnelle Lösung allerdings gibt es nicht. Flächendeckend Sicherheitspersonal in Klassen wird niemand wollen. Also langer Atem: Gewalt ist unbeirrt zu ächten, auch wenn das Konflikte produziert; Schulen müssen entschlossen einschreiten, auch mit mehr Anzeigen. Die Eltern sind verstärkt an ihre Pflicht zu erinnern - Schule ersetzt nicht die Erziehung. Die Landesregierung sollte überlegen, wie sie den Schulen besser helfen kann: mit Fortbildungen, mehr Verwaltungsassistenten, einfacheren Meldewegen.

Und schließlich wird es Zeit, unser Wissen auf eine breitere Basis zu stellen. Dass Gewalt gegen Lehrer bloß in der Kriminalitätsstatistik auftaucht, ist zu wenig. Das Problem muss amtlich erfasst werden wie der Unterrichtsausfall. Wir brauchen das volle Bild.