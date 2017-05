später lesen Göttingen 86-Jähriger wendet auf A7 - leerer Tank stoppt Falschfahrer 2017-05-01T17:18+0200 2017-05-02T07:47+0200

Ein 86-Jähriger aus dem Landkreis Gotha ist nach einem Wendemanöver auf der A7 bei Göttingen rund fünf Kilometer als Geisterfahrer unterwegs gewesen. Der Wagen stoppte am Sonntagabend erst, als der Tank leer war, wie die Polizei am Montag in Niedersachsen mitteilte.