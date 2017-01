Ostdeutschland: Großeinsatz gegen Diebes- und Hehlerbande

Sie sollen Babynahrung, Schnaps, Kaffee und Zigaretten im großen Stil gestohlen und dann organisiert verkauft haben. Hunderte Beamten sind gegen eine internale Bande im Einsatz.

Mit einer Großrazzia ist die Bundespolizei in Sachsen und Sachsen-Anhalt am Mittwochmorgen gegen eine internationale Diebes- und Hehlerbande vorgegangen. 31 Objekte wurden zunächst durchsucht, vor allem im Großraum Dresden, unter anderem aber auch in Leipzig, Freiberg und Halle. 15 Haftbefehle seien vollstreckt worden, hieß es von der Bundespolizeidirektion Pirna. Durchsucht wurden Wohnungen und Gewerberäume, außerdem auch mehrere Asylbewerberunterkünfte.

Den Verdächtigen, bei denen es sich um Georgier und Vietnamesen handele, werde schwerer Bandendiebstahl und Bandenhehlerei vorgeworfen. Die Georgier stahlen den Ermittlungen zufolge vor allem Babynahrung, Spirituosen, Kaffee, Tabak und Pistazien, die dann über Geschäfte und Läden der Asiaten verkauft worden seien.

Die Bundespolizei war nach eigenen Angaben mit mehreren Hundertschaften im Einsatz und wurde von Beamten der Zollfahndung und des sächsischen Landeskriminalamtes unterstützt. Insgesamt seien gut 600 Beamte an dem Einsatz beteiligt. Die Staatsanwaltschaft Dresden führt die Ermittlungen.

(crwo/dpa)