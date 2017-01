Das vergangene Woche durch eine Razzia überprüfte mutmaßliche rechte Netzwerk soll mehr Mitglieder haben als bisher bekannt. Laut Ermittlungsbehörden soll sich eine Zelle aus insgesamt zwölf bis 18 Menschen gebildet haben.

Das Magazin "Panorama 3" des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hat am Dienstag vorab berichtete, dass die ausgehobene mutmaßlich rechtsradikale Gruppe größer ist als bisher angenommen. Einige der Mitglieder seien bisher nicht identifiziert. Die Bundesanwaltschaft war am vergangenen Mittwoch mit einer Razzia in sechs Bundesländern gegen das mutmaßliche rechtsextreme Netzwerk vorgegangen.

Bei der Aktion wurden unter anderem die Wohnungen von sieben Beschuldigten durchsucht. Zwei Männer wurden festgenommen. Sechs der Beschuldigten sollen seit dem vergangenen Frühjahr bewaffnete Angriffe auf Polizisten, Asylsuchende und jüdische Bürger geplant haben.

Das NDR-Magazin berief sich in seinem Bericht auf Ermittlungsakten, die Reporter einsehen konnten. Die Bundesanwaltschaft wollte demnach die NDR-Informationen nicht kommentieren.

(rent/AFP)