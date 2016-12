Helene Pawlitzki (hpaw) ist Crossmedia-Redakteurin in der Düsseldorfer Stadtredaktion der RP.

Wieso feiern wir noch mal Weihnachten? Ach ja: Weil vor etwas mehr als 2000 Jahren ein Mann geboren wurde, der ein paar gute Ideen hatte.

Zum Beispiel: Seid nett zueinander. Haut euch nicht gegenseitig die Glocken ein, sondern vertragt euch. Wenn euch jemand um Geld bittet, rückt es gefälligst raus. Und seid freundlich auch zu denen, die euch tierisch auf die Nerven gehen – denn sonst ist das ja keine Kunst.

Man muss kein Christ sein, um diese Ideen der Bergpredigt gut zu finden. Für jeden von uns gibt es gute Gründe, aus 2016 trotz allem noch ein schönes Jahr machen zu wollen. Für einen Moment wenigstens.

Für alle, die noch auf der Suche nach einer guten Tat kurz vor Weihnachten sind, hier ein paar Tipps für kleinere und größere Aktionen.

Tag 1: Frieden

Der Krieg in Syrien macht uns hilflos – und es gibt kaum etwas, was wir als Normalbürger dagegen tun können. Aber wir können die Menschen unterstützen, die sich für Frieden einsetzen – oder zumindest dafür, das Leid in Syrien zu lindern.

Tag 2: Nächstenliebe

Viele Menschen müssen Weihnachten allein verbringen. Oder sie können sich nicht das Fest leisten, das sie sich wünschen. Das tut weh. Vor Ort kann man aber einiges dagegen tun.

Tag 3: Umwelt

Weihnachten und Silvester setzen der Umwelt ziemlich zu: viel Konsum, viel Fahrerei, viel Müll. Ein paar Tipps, um das auszugleichen:

Und wenn das alles im Weihnachtsstress doch nicht mehr klappt: Seien Sie wenigstens gut zu sich selbst. Nehmen Sie sich 30 Sekunden und lächeln Sie Ihrem Spiegelbild zu. 2017 ist auch noch ein Jahr – mit vielen Gelegenheiten zur guten Tat.