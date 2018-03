später lesen Mehrjährige Haftstrafen Gefängnisstrafen für drei Hamburger IS-Anhänger FOTO: dpa, bom kno FOTO: dpa, bom kno 2018-03-12T15:04+0100 2018-03-12T15:21+0100

Drei Syrer sind in Hamburg wegen der Mitgliedschaft in der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Die drei Männer waren 2015 nach Hamburg eingereist und sollten sich für Anschläge bereithalten.

