Es ist das größte Containerschiff, das jemals in Hamburg angelegt hat. Die "CMA CGM Antoine de Saint Exupéry" hat am Morgen des 15. März 2018 in der Hansestadt festgemacht.

