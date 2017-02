später lesen Großeinsatz in Heidelberg Autofahrer rast in Fußgängerzone und tötet Passanten FOTO: dpa, wie

Ein Autofahrer hat auf einem Platz in Heidelberg am Samstagnachmittag mehrere Fußgänger angefahren und ist mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Polizisten stoppten den Täter und schossen auf ihn. Eines der Opfer erlag am Abend seinen Verletzungen im Krankenhaus.