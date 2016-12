Im hessischen Korbach ist eine Frau offenbar durch einen Tritt in den Rücken eine Treppe heruntergestürzt. Der Fall erinnert an den "U-Bahn-Treter" aus Berlin.

Wie mehrere Medien berichten, wurde eine 45-Jährige bereits am Donnerstag Opfer von drei jungen Männern. Sie sei am Nachmittag gegen 17.20 Uhr an einer Apotheke vorbeigegangen und habe auf einer Treppenanlage drei Männer hinter sich bemerkt. Plötzlich habe sie einen Stoß im Rücken gespürt und sei etwa zehn Stufen heruntergefallen. Als die Frau wieder aufstand, waren die drei Männer verschwunden.

Die Frau erlitt Prellungen und Schürfwunden. Sie hatte sich nicht bei der Polizei gemeldet, diese erfuhr über soziale Netzwerke von dem Vorfall und machte die Frau ausfindig.

Ähnlicher Fall sorgte für Aufsehen

Der Fall erinnert an den Vorfall in Berlin. Ein Mann hatte dort eine junge Frau mit einem Tritt in den Rücken eine Treppe in einer U-Bahnstation heruntergestürzt. Eine Überwachungskamera filmte die Tat, die Polizei suchte den Mann mit diesem Video. Er konnte inzwischen gefasst werden.

Unter anderem hatten die Frankfurter Rundschau und die Hessenschau über den Fall in Korbach berichtet.

(mre)