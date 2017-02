Rätsel um totes Krokodil in Straßengraben

In Hessen ist ein totes Krokodil in einem Straßengraben entdeckt worden. Anwohner des Ortes Schlitz hatten das etwa einen Meter lange Tier gefunden.

Das teilte die Polizei in Lauterbach am Donnerstag mit. Der Kadaver wies demnach bereits Tierfraß auf. Das tote Tier soll den Angaben zufolge nun in einem Labor untersucht werden.

Der Besitzer sei noch nicht ermittelt, weshalb die Polizei um die Mithilfe der Bevölkerung bitte.

(isw/AFP)