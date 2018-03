später lesen Fahrt von Dortmund nach München Passagiere sitzen stundenlang in ICE fest FOTO: Foto: Alexander Keutz/dpa FOTO: Foto: Alexander Keutz/dpa 2018-03-13T08:16+0100 2018-03-13T08:33+0100

Weil ihr ICE aus Dortmund wegen eines Oberleitungsschadens liegengeblieben war, mussten Fahrgäste bei Worms in Rheinland-Pfalz mehrere Stunden in dem Zug ausharren. Erst kurz nach Mitternacht konnten sie die Fahrt in einem Ersatzzug fortsetzen.

