Temperatursturz im Süden: Kälte, Sturm und Schnee in Deutschland

In der Nacht zu Sonntag sind die Temperaturen in ganz Deutschland unter den Gefrierpunkt gefallen. Besonders kalt war es im Osten und in der Mitte des Landes. In einigen Regionen sorgten Unwetter für Verkehrsbehinderungen.

In der Wetterstation Schmücke im Thüringer Wald wurden um 5 Uhr morgens minus 11,6 Grad gemessen, auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt minus 14 Grad. Auch im Süden, wo in der Nacht zuvor noch vielerorts Plusgrade gemessen worden waren, wurde es eisig: In Freudenstadt zeigte das Thermometer minus 6,5 Grad an, in München waren es minus 2,4 Grad.

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Vormittag vor allem in Süddeutschland zum Teil kräftige Schneefälle angekündigt.

Schnee und Kälte sorgten in Nordhessen für Verkehrschaos: Laut Polizei fielen zwischen 100 und 150 Bäume auf Fahrbahnen, außerdem kam es zu glätte- und schneebedingten Unfällen. In Schleswig-Holstein rissen sich in der Kieler Förde und im Meeresarm Schlei aufgrund von Sturm und Hochwasser zahlreiche Boote los. Auf der nordfriesischen Halbinsel Nordstrand prallte im Hafen eine Autofähre gegen eine Wand.

Eine positive Meldung kommt aus Leipzig: Am Leipziger Hauptbahnhof ist der Zugbetrieb wieder komplett aufgenommen worden. Einschränkungen aufgrund von Schnee und Eis gebe es derzeit nicht mehr, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am frühen Sonntagmorgen.

Wegen der Ausfälle vom Vortag werde es aber dennoch noch vereinzelt zu Verspätungen kommen. Wegen starken Schneefalls und eingefrorener Weichen konnte der Bahnhof seit Samstagmorgen weder von Fern- noch von Regionalzügen angefahren werden. ICE und IC waren umgeleitet worden, S-Bahnen so nah wie möglich herangefahren. Seit dem Nachmittag konnten erste Züge den Bahnhof bereits wieder anfahren.

(dpa)