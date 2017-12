später lesen Tödliche Messerattacke 15-Jähriger ersticht Mädchen in Drogeriemarkt 2017-12-27T19:58+0100 2017-12-27T20:04+0100

In einem Drogeriemarkt in Kandel in Rheinland Pfalz hat sich eine tödliche Messerattacke ereignet. Ein 15 Jahre alter Afghane stach in dem Geschäft auf ein gleichaltriges Mädchen ein. Die 15-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen.