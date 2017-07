Der frühere Kölner Erzbischof Joachim Meisner war einer der profiliertesten Köpfe des Katholizismus in Deutschland. Er scheute keine Konflikte, was selbst Papst Franziskus zu spüren bekam. Am 5. Juli 2017 ist der Kardinal gestorben. weniger

Der frühere Kölner Erzbischof Joachim Meisner war einer der profiliertesten Köpfe des Katholizismus in Deutschland. Er scheute keine Konflikte, was selbst Papst Franziskus zu spüren bekam. Am 5. Juli 2017 ist der Kardinal gestorben.

Meisner schied nach 25 Jahren an der Spitze des mitglieder- und finanzstarken Erzbistums Köln im Februar 2014 altersbedingt aus seinem Amt aus. In seiner Zeit als Kardinal kritisierte er, dass die Bescheinigung über eine Schwangerenberatung Frauen einen straffreien Abbruch ermöglichte.

Gegenwind aushalten - diese Haltung hat der 1933 im schlesischen Breslau geborene Geistliche besonders in der DDR entwickelt. Mit der Familie flüchtete er 1945 nach Thüringen, wo er nach einer Banklehre Priester und dann Weihbischof in Erfurt wurde. 1980 kam er als Bischof in die geteilte Stadt Berlin und legte sich mit Honecker und Genossen an.