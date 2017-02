Die Schauspielerin Kerstin Gähte ist tot. Sie sei am Mittwoch im Alter von 58 Jahren gestorben, teilte eine Sprecherin der Bavaria Fernsehproduktion mit.

Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Die gebürtige Düsseldorferin hatte zunächst in ihrer Heimatstadt und in Hannover Theater gespielt.

Von 1997 bis 2004 war sie in der WDR-Produktion "Die Anrheiner" zu sehen. Von 2004 bis 2005 spielte sie in der ZDF-Telenovela "Bianca - Wege zum Glück" und 2012/2013 in "Sturm der Liebe" mit.

(dpa/heif)