später lesen Manipulierte Süßigkeiten gefunden Erpresser legte vergiftete Marzipanherzen an Grundschule aus FOTO: dpa, chc hjb FOTO: dpa, chc hjb Teilen

Twittern







Am Freitagmorgen sind drei Kieler Schulen geräumt worden, weil ein Erpresser Drohungen ausgesprochen hat. An einer Schule waren am Dienstag manipulierte Marzipanherzen ausgelegt worden.