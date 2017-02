später lesen Mutmaßliches Familiendrama in Bayern Polizei findet zwei Kinder und Frau tot in Wohnung FOTO: dpa, jhe FOTO: dpa, jhe Teilen

In einer Wohnung im oberfränkischen Kirchehrenbach haben Rettungskräfte drei Leichen entdeckt. Ermittler rätseln, was in dem Einfamilienhaus passiert sein könnte.