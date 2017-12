später lesen BKA-Bericht Kokain-Schwemme in Deutschland FOTO: dpa, ahe FOTO: dpa, ahe 2017-12-27T08:06+0100 2017-12-27T08:06+0100

Noch nie zuvor wurde in Deutschland laut einem Medienbericht so viel Kokain beschlagnahmt wie in diesem Jahr. Laut Bundeskriminalamt wurden 2017 knapp sieben Tonnen Kokain abgefangen.