Brand in Kronshagen Wenn ein Feuer die Feuerwehrwache zerstört...

Ein Feuer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Kronshagen (Schleswig-Holstein) hat in der Nacht zu Mittwoch einen Millionenschaden angerichtet. Das Gerätehaus sei ausgebrannt. Der Schaden liege bei rund fünf Millionen Euro, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch.