Lörrach: Betrunken, ohne Führerschein und mit Sommerreifen auf Schnee

2017-01-11

Ein Ehepaar in Baden-Württemberg hat sich großen Ärger eingehandelt. Weil die Ehefrau bei Schneefall am Dienstagnachmittag in Lörrach Angst vor dem Fahren hatte, ließ sie ihren Mann ans Steuer.