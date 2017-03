Die 15 Jahre alte Lucy S. aus Breuna in Hessen wird weiter vermisst. Die Polizei hat ein neues Fotos von ihr veröffentlicht, das sie mit aktueller Frisur zeigt. Letzter Aufenthaltsort der Schülerin soll Düsseldorf gewesen sein.

Die 15-Jährige wird seit Montag vermisst. Sie war gegen 20 Uhr mit dem Fahrrad von Zuhause weggefahren und danach nicht zurückgekehrt. Die Ermittler fanden das Fahrrad später am Bahnhof in Warburg im Kreis Höxter. Von dort aus soll Lucy S. weiter nach Düsseldorf gereist sein. Laut Polizei reiste das Mädchen eigenständig in die Landeshauptstadt und soll sich zuletzt dort aufgehalten haben. Ihr Handy wurde in Düsseldorf geortet.

Die Polizei sucht weiter nach Lucy S. und bittet um Hinweise. Sie hat ein überarbeitetes Fahndungsfoto herausgegeben, das Lucy S. mit ihrer zuletzt getragenen Frisur, schulterlangen blonden Haaren, zeigt. Das Mädchen ist laut Polizei 1,62 Meter groß, schlank und hat schulterlange, orange-blonde Haare. Beim Verlassen des Hauses trug sie ihre schwarze Brille, ein beiges T-Shirt mit Rosenaufdruck, eine weinrote Sweatshirt-Jacke und eine dunkelblaue Jeanshose und schwarze Turnschuhe.

Hinweise zu der Vermissten nehmen die Polizei in Wolfhagen unter Telefon 05692-98290 oder das Polizeipräsidium Nordhessen unter Telefon 0561 - 9100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

(lsa)