Weil sein Schneeball während einer Schlacht unter Kindern seinen Wagen traf, zerrte ein Mann im baden-württembergischen Ludwigsburg einen 13 Jahre alten Jungen kurzerhand in seinen Transporter und nahm ihn mit – jetzt wird gegen den 32-Jährigen ermittelt.

Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Verdacht lautet auf Freiheitsberaubung und Körperverletzung.

Nach Angaben der Beamten hatten der Junge und zwei Freunde am Donnerstag eine Schneeballschlacht veranstaltet. Dabei sei die Windschutzscheibe des vorbeifahrenden Transporters getroffen worden. Der Fahrer habe daraufhin angehalten, den Jungen am Arm gepackt und in den Wagen gezerrt.

"Mit dem Jungen auf dem Beifahrersitz fuhr er in Richtung Industriegebiet", erklärte die Polizei. Dort habe das Kind fliehen und bei Anwohnern Hilfe suchen können. Die Polizei machte schließlich das Fahrzeug ausfindig und nahm den Verdächtigen zunächst fest. Nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß.

FOTO: dpa, mic gfh

(isw/AFP)