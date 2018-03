Mit diesen Namen locken Friseure Kunden an

"Well Kamm in"

Immer mehr Friseursalons versuchen, mit kreativen Namen auf sich aufmerksam zu machen. Das kommt oft gut an, misslingt aber auch manchmal - um Haaresbreite. Hier einige skurrile Beispiele.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Am Samstag und Sonntag werden mehr als 450 Aussteller der Friseurbranche bei der Messe "Top Hair" in Düsseldorf erwartet. Auf dem Messegelände werden sich mehr 35.000 Fachbesucher tummeln. Angeboten werden neue Produkte, Trends und Techniken, Live-Shows und vieles mehr.

Die Konkurrenz in der Branche ist groß. Nicht nur die Landeshauptstadt weist eine besonders hohe Dichte an Friseursalons auf. Werbung ist daher wichtiger denn je für die Ladeninhaber. Da zählt bereits ein kreativer Name. Wir haben einige besondere Ideen - über die Grenzen von NRW hinaus - gesammelt.

(mro)