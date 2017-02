später lesen Dutzende Ausfälle Warnstreik an Flughäfen in Berlin und Hamburg FOTO: dpa, pdz FOTO: dpa, pdz Teilen

Weil das Bodenpersonal in einen Warnstreik getreten ist, müssen sich Fluggäste in Berlin und Hamburg am Mittwochmorgen auf Wartezeiten und Flugausfälle einstellen. Grund ist ein Tarifkonflikt um bessere Bezahlung, Arbeitszeiten und Aufstiegsmöglichkeiten.