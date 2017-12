später lesen Mit Auto in SPD-Zentrale gerast Fahrer soll aus Wut über Volkszählung gehandelt haben FOTO: dpa, wok 2017-12-28T20:17+0100 2017-12-28T20:33+0100

Der 58-Jährige, der an Heiligabend sein Auto in die SPD-Zentrale gesteuert hat, soll aus Wut über die erzwungene Teilnahme an der Volkszählung gehandelt haben. Er erhielt ein Zwangsgeld, weil er sich weigerte, an der Befragung teilzunehmen.

