"Fall Stephanie" in Weimar: Mord an Mädchen nach 26 Jahren aufgeklärt

1991 wurde die damals zehnjährige Stephanie tot unter der Teufelstalbrücke nahe Jena entdeckt. Gut 26 Jahre nach dem Mord an der Schülerin aus Weimar ist der Fall offensichtlich doch noch aufgeklärt worden.

Wie die Polizei am Montag in Jena mitteilte, konnte der mutmaßliche Täter ermittelt werden. Der Fall Stephanie ist den Angaben zufolge der älteste von drei ungeklärten Kindermorden in Jena und Weimar, mit denen sich die Sonderkommission "Altfälle" seit November 2016 beschäftigt. Details wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekanntgeben.

Der Täter hatte das Kind damals offensichtlich von der Brücke geworfen. 1993 verschwand in Jena auch der neun Jahre alte Bernd. Er wurde zwölf Tage später tot am Ufer der Saale entdeckt. Auch der Mörder der zehnjährigen Ramona aus Jena-Winzerla wurde nie gefasst. Sie verschwand im Sommer 1996, ihre Leiche wurde im Januar 1997 in einem Waldstück entdeckt.

(gaa/dpa)