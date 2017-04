Eine Entführung, eine gescheiterte Geldübergabe, ein Mord. Und jahrelang immer wieder neue Hinweise, die dann doch ins Leere laufen: Das Verbrechen an der Bankiersfrau Maria Bögerl ist einer der bekanntesten Kriminalfälle Deutschlands. Ein Rückblick auf die Ereignisse.

12. Mai 2010

Maria Bögerl (54), Frau des Direktors der Sparkasse Heidenheim und Mutter zweier erwachsener Kinder, wird am Morgen aus dem Haus ihrer Familie in Heidenheim im Osten Baden-Württembergs entführt. Der oder die Täter benutzen offenbar das Auto der Frau für die Entführung. Der Ehemann Thomas Bögerl erhält um 11.20 Uhr einen Anruf mit einer Lösegeldforderung. Seine Frau kann kurz mit ihm sprechen und sagt, man habe sie mit dem Tod bedroht. Thomas Bögerl hinterlegt 300.000 Euro in einem Müllsack an einer vereinbarten Stelle an der A7 und markiert den Ort mit einer Deutschland-Fahne.

13. Mai 2010

Das Geld wird bis zum frühen Morgen nicht abgeholt. Der Kontakt zum Entführer bricht ab. Die Familie schaltet die Polizei ein. Die Kripo Heidenheim entscheidet, das Lösegeld abzuholen, weil sie nicht mehr damit rechnet, dass der oder die Täter erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt haben jedoch schon Mitarbeiter der Autobahnmeisterei den Müllsack bei einer routinemäßigen Streckenkontrolle eingesammelt. Die Kripo bildet die Sonderkommission "Flagge" mit 80 Beamten.

14. Mai 2010

Rund 100 Einsatzkräfte durchkämmen mit Hunden den Wald an der Autobahn zwischen Heidenheim und Aalen. Ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera wird eingesetzt. Am Nachmittag wird das Handy von Maria Bögerl gefunden. Am Abend entdecken Besucher auf dem Hof des Klosters Neresheim, 20 Kilometer von Heidenheim entfernt, den schwarzen A-Klasse-Mercedes von Maria Bögerl. Auf dem Beifahrersitz sind Blutspuren der 54-Jährigen.

16. Mai 2010

Ein zunächst verdächtigter Mann wird kurz nach seiner Festnahme wieder freigelassen. Die großangelegte Suche nach der Entführten wird fortgesetzt. Helfer verteilen 8000 Flugblätter mit einem Aufruf der Polizei an die Bevölkerung, die Suche mit Hinweisen zu unterstützen. Die Familie der Entführten setzt 50.000 Euro Belohnung für Hinweise aus, die zum Auffinden der Vermissten führen.

18. Mai 2010

Die Belohnung wird auf 100.000 Euro verdoppelt. Die Polizei bildet die Soko "Flagge".

19. Mai 2010

Mit einem verzweifelten Appell wendet sich die Familie der Entführten in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" an die Täter: "Wir flehen Sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte lassen Sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet", sagt der 24-jährige Sohn. Die 27-jährige Tochter bittet die Entführer, "ein Zeichen" zu geben, wenn auch anonym. Der Ehemann der Entführten sagt unter Tränen: "Ich appelliere an Ihre Menschlichkeit." Die Sendung bringt zwar fast 100 neue Hinweise, aber keine heiße Spur.

24. Mai 2010

Im Wald nordöstlich von Neresheim hören Spaziergänger Klopfgeräusche. Beamte rücken mit Suchhunden aus. Sie finden nichts.

3. Juni 2010

Ein Hundebesitzer entdeckt am Waldrand eine unter Ästen versteckte Frauenleiche, nur wenige Kilometer vom Haus der Bögerls entfernt. Die Obduktion am Tag danach bringt traurige Gewissheit: Es handelt sich um Maria Bögerl. Sie wurde erstochen. Der Todeszeitpunkt ist unklar. Die Polizei sucht weiter fieberhaft nach Zeugen.

9. Juni 2010

Unter großer Anteilnahme wird Maria Bögerl beigesetzt.

24. Juni 2010

Die Polizei sucht nun auch mit Speichelproben nach dem Täter.

Oktober 2010

Bei der Polizei geht ein anonymes Schreiben ein, nach dem die Lösegeldbeschaffung sehr viel schneller hätte klappen können. Woran die Übergabe gescheitert war, ist bis heute nicht geklärt. Medien berichteten damals, das Geld sei womöglich später als verabredet abgelegt worden.

11. Juli 2011

Rund ein Jahr nach dem Mord an seiner Frau tötet Thomas Bögerl sich selbst. Er war in Verdacht geraten, in den Fall verwickelt zu sein, was sich jedoch nicht erhärtete.

14. Juli 2011

Die Kinder der Bögerls kritisieren die Polizei öffentlich.

5. September 2012

Die Polizei wendet sich über "Aktenzeichen XY... ungelöst" erneut an die Bevölkerung. Daraufhin führt ein Mann die Polizei monatelang mit falschen Hinweisen in die Irre. Dafür kassiert er erst mehrere tausend Euro Belohnung - und dann zwei Jahre Haft auf Bewährung.

Januar 2013

Die Soko wird von 16 auf zwölf Ermittler verkleinert. Mehr als 3000 Speicheltests machten die Beamten bislang - eine heiße Spur ist immer noch nicht dabei.

8. Mai 2013

Erstmals ist die Rede von mehreren Tätern. Sie werden im Spielhallen-Milieu in Baden-Württemberg und Bayern gesucht.

14. Februar 2014

In Neresheim (Ostalbkreis) soll ein DNA-Massentest die entscheidenden Hinweise bringen. Mehr als 3000 Männer sollen zur Reihenuntersuchung antreten.

21. August 2014

Zweite Auflage des Massentests: Auch in Giengen an der Brenz werden rund 500 Männer zum DNA-Test aufgefordert.

Februar 2015

Ein dubioser Zeuge meldet sich bei der Polizei und sorgt über Wochen für Wirbel. Er nennt einen angeblichen Tatbeteiligten. Die Durchsuchung von dessen Wohnung bringt jedoch keine Hinweise. Das Amtsgericht Ellwangen droht den DNA-Verweigerern: Zur Not sollen sie zum Gentest gezwungen werden.

November 2015

Auf der Suche nach dem Täter werten die Ermittler mit einer neuen Software 600.000 alte Datensätze aus - darunter vor allem Handy-Verbindungsdaten aus dem Tatzeitraum.

April 2016

Knapp sechs Jahre nach dem Mord an der Bankiersgattin geht die Polizei noch einmal 150 neuen Ermittlungsansätzen nach.

Juli 2016

Im westfälischen Hagen spricht ein Mann in betrunkenem Zustand zwei Männer an. Laut Polizei erwähnt er den Fall und sagt, er habe Maria Bögerl erstochen. Die beiden jungen Männer zeichnen das Gespräch mit dem Handy auf und alarmieren die Polizei. Anschließend gelingt es den Ermittlern jedoch monatelang nicht, den Verdächtigen zu identifizieren.

5. April 2017

Die Staatsanwaltschaft entschließt sich zur Veröffentlichung eines Phantombildes sowie von Teilen der Tonaufnahme. Beides wird auch in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" gezeigt. Bereits während der Ausstrahlung gehen mehrere Hinweise ein. Wenig später nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen in Königsbronn im Kreis Heidenheim fest.

6. April 2017

Noch in der Nacht twittert das Bundeskriminalamt: "Festnahme in einem Mordfall aus 2010 - Fahndung ... beendet. Vielen Dank für die Unterstützung." Der 47-jährige Festgenommene bestreitet jedoch eine Tatbeteiligung. Donnerstagmittag meldet die Deutsche Presse-Agentur: Die DNA-Probe des Verdächtigen stimme nicht mit der am Tatort gefundenen Erbsubstanz überein.

(oko/dpa)