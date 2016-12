später lesen DNA-Spur Mutter von totem Säugling in Schleswig-Holstein gefunden Teilen

14 Monate nach dem Fund eines toten Säuglings in einem Mülleimer in Sülfeld in Schleswig-Holstein hat die Polizei die Mutter des Babys ausfindig gemacht. Es handelt sich um eine 22 Jahre alte Frau.