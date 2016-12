später lesen Nach Anschlag in Berlin Weihnachtsreiseverkehr wird schwer bewacht Teilen

In den kommenden Tagen reisen viele Menschen mit Flugzeug und Bahn in den Weihnachtsurlaub oder zum Feststagsbesuch bei der Verwandtschaft. Nach dem Terroranschlag in Berlin wird der Weihnachtsreiseverkehr in Deutschland schwer bewacht.