In Deutschland geht die Zahl der Verkehrstoten nach zwei Jahren der Steigerung wieder zurück. 2989 Menschen sind in den ersten elf Monaten 2016 auf den Straßen ums Leben gekommen.

Das waren 184 oder 5,8 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Freitag mitteilte. In beiden Vorjahren war die Zahl der Verkehrstoten gestiegen. Im gesamten Jahr 2015 starben auf deutschen Straßen 3459 Menschen (plus 2,4 Prozent). 2014 waren es 3377 und damit 1,1 Prozent mehr als 2013.

Im November 2016 haben 243 Menschen ihr Leben im Straßenverkehr gelassen, 51 oder 17,3 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verletzten sank um 7,4 Prozent auf etwa 31.500. Im Vergleich der ersten elf Monate gab es etwas mehr Verletzte: plus 0,3 Prozent auf rund 364.300.

