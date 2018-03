später lesen Flucht in Vechta Geflohene Totschlägerin sitzt wieder hinter Gittern FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-03-23T16:04+0100 2018-03-23T16:13+0100

Nach ihrer spektakulären Flucht aus dem Frauengefängnis Vechta hat die Polizei eine 22 Jahre alte Insassin wieder gefasst. Die Frau wurde am Donnerstagabend in einer Wohnung in Dassel von Spezialkräften festgenommen, unternahm auf dem Weg zur Polizeiwache aber gleich einen weiteren - erfolglosen - Fluchtversuch.