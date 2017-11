später lesen Gefährlicher Fang Metallangler fischen Granate aus Kanal 2017-11-03T13:37+0100 2017-11-03T13:42+0100

Zwei Metallangler haben im Main-Donau-Kanal in Nürnberg einen hochexplosiven Fang gemacht. Mit einem Magneten an einem Seil fischten die Männer eine 40 Zentimeter lange Granate aus dem Wasser, wie die Polizei am Freitag mitteilte.