15.000-Volt-Leitung stürzt in Hamburg auf vollbesetzten ICE

Hunderte Fahrgäste saßen am Hamburger Hauptbahnhof stundenlang fest, weil eine Oberleitung gerissen und auf einen Teil des Zugs gefallen war. Noch in der Nacht reparierten Techniker an den Schaden.