In Hessen sind eine Mutter und ihr fünfjähriger Sohn vermutlich an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Die 46-Jährige und das Kind wurden Donnerstagabend in einem Wohnhaus gefunden. Die Frau war bereits tot, das Kind starb trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen ebenfalls.