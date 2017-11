später lesen Osnabrück Mann will Bier mit Pfefferspray öffnen - Panik im Kinosaal FOTO: rm FOTO: rm 2017-11-01T19:38+0100 2017-11-01T19:38+0100

Dafür ist Pfefferspray wohl kaum zu gebrauchen: Ein Mann hat in einem Kino in Osnabrück versucht, eine Bierflasche mit einer Dose Pfefferspray zu öffnen. Mit dieser Aktion schlug er mindestens 200 Leute in die Flucht.