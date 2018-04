später lesen Ostern 2018 Kirchen in Deutschland rufen zu stärkerem Miteinander auf FOTO: dpa, mbk sab FOTO: dpa, mbk sab 2018-04-01T19:07+0200 2018-04-01T19:07+0200

Während der Papst in seiner Ostermesse zu einem Ende des Blutbades in Syrien aufgerufen hat, haben die christlichen Kirchen in Deutschland zum diesjährigen Osterfest zu einem stärkeren friedlichen Miteinander in der Gesellschaft aufgerufen.