später lesen Zahl der Pflegebedürftige steigt Mehr als zwei Millionen Menschen werden zu Hause gepflegt FOTO: AP Teilen

Twittern





2017-01-16T10:32+0100 2017-01-16T10:32+0100

Die Zahl der Menschen, die pflegebedürftig sind, steigt massiv an. Der Großteil wird zu Hause gepflegt. Wie das Statistische Bundesamt am Montag berichtete, waren Ende 2015 in Deutschland 2,86 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes.