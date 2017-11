Mit einem Tweet, in dem er behauptet, dass Kiffen cool ist, wollte ein User die Polizei Frankfurt verulken. Doch die Beamten reagierten schlagfertig. Und gewannen damit auf Twitter die Herzen der User.

Auf Twitter erklärte der User eigentlich nur, wie gerne er Gras raucht. Merkwürdig jedoch, dass er das Posting am vergangenen Sonntag absetzte, in seinem Tweet jedoch schrieb "es ist Donnerstag". Anschließend verlinkte er noch die Frankfurter Polizei. Und die nahmen die Steilvorlage dankend an.

es ist donnerstag, ich rauch mein weed 🔞🔞🔞🔞🍁🍁🍁🍂🌾🌿☃️🥐👮🏽 178!!!1 😎😎😎 cool kiffen @Polizei_Ffm — Yung Tannenzäpfle (@steifindeinhals) October 29, 2017

Die Antwort der Beamten folgte prompt: "Ja cool kiffen und am Sonntag denken, dass Donnerstag ist. Stabil!". Auch der rüden Aufforderung eines anderen Twitter-Nutzers, doch wenigstens den Beitrag des bekennenden Kiffers zu liken, entgegnet die Polizei selbstbewusst: "Am Donnerstag vielleicht."

Ja cool kiffen und am Sonntag denken, dass Donnerstag ist. Stabil! pic.twitter.com/H87YUW1n0n — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) October 29, 2017

Die Schlagfertigkeit kommt bei den Usern an. Einer von ihnen kommentiert: "Sehr gut reagiert."

