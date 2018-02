später lesen Putzfrau ging in Rente Potsdamer Schüler putzen in ihrer Schule jetzt selbst FOTO: dpa, bse fux FOTO: dpa, bse fux 2018-02-27T15:29+0100 2018-02-27T15:29+0100

Schüler in Potsdam gründeten ihre eigene Firma und machen in ihrer Schule nun selbst sauber, nachdem die ehemalige Putzfrau in Rente gegangen war. Bis zu zwölf Euro verdienen sie pro Stunde.