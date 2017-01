später lesen Quiz zum Reformationsjubiläum Testen Sie Ihr Luther-Wissen FOTO: Michael Reichel FOTO: Michael Reichel Teilen

Twittern





2017-01-27T13:33+0100 2017-01-27T20:54+0100

2017 feiert die evangelische Kirche 500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg. Spätestens am Ende des Jahres können Sie all diese Fragen beantworten.