Schrecken in der Innenstadt

Einen Tag nach der Attacke auf den BVB-Bus hat ein Rapper in Dortmunds Innenstadt Passanten verschreckt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Grund war ein Video-Dreh.

Der Mann war zu Aufnahmen für ein Musikvideo am Mittwoch mit einer echt aussehenden Waffenattrappe durch Dortmund gefahren, teilte die Polizei mit. Der Auftritt habe mehrere Bürger in Angst und Schrecken versetzt, hieß es in der Mitteilung.

Medienberichten zufolge sei der in der Szene bekannte Rapper mit Bekannten, zwei Autos und Gewehren durch die Stadt gefahren. Daraufhin seien bei der Polizei mehrere Notrufe eingegangen. In der Lütge-Brückstraße sei die Gruppe dann aufgehalten worden.

Polizisten, darunter Spezialeinsatzkräfte, beendeten den "völlig deplatzierten Dreh". Der Rapper erhielt Polizeiangaben zufolge einen Platzverweis und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Auch so genannte "Anscheinwaffen" – Geräte die einer echten Schusswaffe täuschend ähneln – dürften laut Waffengesetz nicht in der Öffentlichkeit mitgeführt oder gehandhabt werden. Dies soll eine scheinbare Bedrohung und Verwechslungen vermeiden.

(juju/dpa)