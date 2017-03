später lesen Nicht Verdächtiges gefunden Rathaus in Gaggenau nach Bombendrohung wieder freigegeben FOTO: dpa, ude fdt FOTO: dpa, ude fdt 2017-03-03T12:40+0100 2017-03-03T12:52+0100

Nach einer Bombendrohung in Gaggenau hat die Polizei am Freitag Entwarnung gegeben. Die Stadt hatte am Donnerstag eine Veranstaltung mit dem türkischen Justizminister Bekir Bozdag wegen Sicherheitsbedenken abgesagt.