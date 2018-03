später lesen Aktuelle Erhebung Jeder vierte "Reichsbürger" lebt in Bayern FOTO: dpa FOTO: dpa 2018-02-28T15:39+0100 2018-02-28T15:50+0100

Etwa jeder vierte identifizierte "Reichsbürger" in Deutschland lebt in Bayern. Dies zeigen Zahlen einer aktuellen Erhebung, die Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Innenausschuss des Landtags in München vorgestellt hat.