In Rheinland-Pfalz hat ein 28 Jahre alter Autofahrer mit seinem Fahrzeug eine Hauswand durchbrochen und ist in das Wohnzimmer einer 81-Jährigen gekracht. Die Seniorin wurde bei dem Unfall beim Fernsehen überrascht.

Die 81 Jahre alte Frau saß Montagabend in ihrem Wohnzimmer in Langenhahn, als die Front des Autos die Wand durchschlug, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei wurde die Heizung in die Zimmermitte geschleudert. Die Hauseigentümerin und der Autofahrer blieben unverletzt.

FOTO: dpa, rho

Der 28 Jahre alte Fahrer hatte auf einer abschüssigen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war er zu schnell unterwegs.

"Die Fahrbahn war nass und es war dunkel", sagte ein Polizeisprecher. Wahrscheinlich habe der Fahrer die kleine Ortsstraße unterschätzt, die in der Regel nur von Anwohnern genutzt werde.

(gaa/dpa)