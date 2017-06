später lesen Schüsse am S-Bahnhof Angreifer von München wegen Drogen polizeibekannt 2017-06-13T14:51+0200 2017-06-13T14:51+0200

Am S-Bahnhof Unterföhring nahe München hat ein Mann eine Polizei-Waffe an sich gerissen und einer Beamtin in den Kopf geschossen. Zwei weitere Personen wurden angeschossen. Am Nachmittag informierte die Polizei über den Stand der Übermittlungen.