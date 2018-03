später lesen Schüsse im Stadtzentrum 59-Jähriger schießt in Rosenheim auf 26-jährige Frau FOTO: Screenshot Blaulicht FOTO: Screenshot Blaulicht 2018-03-16T20:23+0100 2018-03-16T20:23+0100

In der Innenstadt der oberbayerischen Stadt Rosenheim hat ein 59-Jähriger am Freitagabend auf eine 26-Jährige geschossen. Das Opfer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Polizeisprecher mit.