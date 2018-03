später lesen Vorwürfe sexueller Belästigung Weißer Ring will Opfern die Anwaltskosten zahlen FOTO: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa 2018-03-23T10:33+0100 2018-03-23T10:44+0100

Der Weiße Ring will im Fall mutmaßlicher sexueller Belästigung durch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter in Lübeck "umfassend helfen". Die Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer will den betroffenen Frauen einen Anwalt bezahlen. Das sagte die Bundeschefin, Roswitha Müller-Piepenkötter, der "Neuen Osnabrücker Zeitung".